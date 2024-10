La MotoGp entra nel vivo. I piloti volano in Australia per la 17esima tappa del mondiale, dove sul circuito di Phillip Island si sfideranno, ancora una volta, Jorge Martin, leader della classifica, e Pecco Bagnaia , campione del mondo in carica e primo inseguitore. Al momento sono soltanto 10 i punti che separano i due, con lo spagnolo che guida a quota 392 punti e con l'azzurro che vuole provare il sorpasso già nel prossimo weekend.

Gp d'Australia: il programma

Sveglia all'alba per i tanti tifosi che vorranno seguire la Ducati sul circuito australiano. Si parte venerdì 18 ottobre con le prime prove libere, in programma all'1.40 ora italiana, seguite dalle pre-qualifiche alle 6. Il giorno successivo, sabato 19 ottobre, si torna in pista all'1.05 italiana per la terza sessione di libere e le qualifiche, in programma all'1.45. Alle 6 invece andrà in scena la gara Sprint. Il gran premio è invece in programma domenica 20 ottobre alle 5 italiane.

venerdì 18 ottobre

Ore 1.40: MotoGp - prove libere 1

Ore 6: MotoGp – Pre qualifiche

Sabato 19 ottobre

Ore 1.05: MotoGp - prove libere 3

Ore 1.45: MotoGp - qualifiche

Ore 6: MotoGp - Sprint

Domenica 20 ottobre

Ore 5: MotoGP - gara

Gp d'Australia: dove vederlo in tv

Tutto il weekend di MotoGp sarà trasmesso da Sky, ai canali Sky Sport MotoGp e Sky Sport Uno, oltre che in streaming sull'app SkyGo. Le qualifiche e la gara Sprint di sabato 19 ottobre saranno visibili in diretta anche in chiaro su TV8, che trasmetterà la gara in differita alle 12.05 di domenica 20.