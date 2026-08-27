MotoGP, Marc Márquez insegue la nona sinfonia ad Aragon

Otto successi di cui gli ultimi due consecutivi. Se c’è un tracciato dove Marc Márquez diventa ancora più imbattibile è al Motorland Aragón dove, nel weekend, si corre il Gran Premio d’Aragona, tredicesima tappa del Motomondiale. Il campione del mondo in carica della MotoGP insegue la nona sinfonia ad Alcañiz per provare ad accorciare il gap nei confronti del leader iridato Jorge Martín. Gli esperti Sisal vedono il Cabroncito favoritissimo a 1,72 davanti ala pubblico spagnolo: da due anni, peraltro, Marc Márquez fa doppietta tra Sprint e Gara lunga su questi tornanti.

Il numero 93 della Ducati dovrà guardarsi da due avversari molto agguerriti come il fratello Álex e Marco Bezzecchi. Il piccolo di casa Márquez sta vivendo una stagione difficile, tra ritiri e infortuni, che gli hanno fruttato appena un successo a Jerez de la Frontera. Situazione diversa, ma non meno complessa, quella di Bez: dopo un inizio di campionato stellare, tre successi consecutivi, Bez ha accusato una battuta di arresto, eccezion fatta per il trionfo al Mugello, ultimo successo, al momento, della stagione. Álex Márquez e Marco Bezzecchi, offerti entrambi a 6,00, provano a interrompere il dominio ad Aragon di Marc.

Cerca gloria, anche per incrementare il vantaggio in classifica mondiale, Jorge Martín il quale sta facendo della regolarità il suo marchio di fabbrica. Martinator, in sella all’Aprilia, ha vinto solo una volta, oltre a tre Sprint, ma è quasi sempre andato a punti, un trend che gli ha permesso di guardare tutti dall’alto. Il trionfo del pilota di Madrid è dato a 7,50.