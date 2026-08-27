circle x black
Cerca nel sito
 

MotoGP, Marc Márquez insegue la nona sinfonia ad Aragon

Ma Bezzecchi e Álex, su Sisal.it, provano a rovinargli la festa

Marco Bezzecchi - (Ipa)
Marco Bezzecchi - (Ipa)
27 agosto 2026 | 16.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Otto successi di cui gli ultimi due consecutivi. Se c’è un tracciato dove Marc Márquez diventa ancora più imbattibile è al Motorland Aragón dove, nel weekend, si corre il Gran Premio d’Aragona, tredicesima tappa del Motomondiale. Il campione del mondo in carica della MotoGP insegue la nona sinfonia ad Alcañiz per provare ad accorciare il gap nei confronti del leader iridato Jorge Martín. Gli esperti Sisal vedono il Cabroncito favoritissimo a 1,72 davanti ala pubblico spagnolo: da due anni, peraltro, Marc Márquez fa doppietta tra Sprint e Gara lunga su questi tornanti.

Il numero 93 della Ducati dovrà guardarsi da due avversari molto agguerriti come il fratello Álex e Marco Bezzecchi. Il piccolo di casa Márquez sta vivendo una stagione difficile, tra ritiri e infortuni, che gli hanno fruttato appena un successo a Jerez de la Frontera. Situazione diversa, ma non meno complessa, quella di Bez: dopo un inizio di campionato stellare, tre successi consecutivi, Bez ha accusato una battuta di arresto, eccezion fatta per il trionfo al Mugello, ultimo successo, al momento, della stagione. Álex Márquez e Marco Bezzecchi, offerti entrambi a 6,00, provano a interrompere il dominio ad Aragon di Marc.

Cerca gloria, anche per incrementare il vantaggio in classifica mondiale, Jorge Martín il quale sta facendo della regolarità il suo marchio di fabbrica. Martinator, in sella all’Aprilia, ha vinto solo una volta, oltre a tre Sprint, ma è quasi sempre andato a punti, un trend che gli ha permesso di guardare tutti dall’alto. Il trionfo del pilota di Madrid è dato a 7,50.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
MotoGP Gran Premio d'Aragona Motomondiale Motorland Aragón
Vedi anche
Siria, il presidente paga un caffè con carta Visa per festeggiare la fine delle sanzioni - Video
Bambino nuota tra i detriti in Nepal, le persone riprendono la scena invece di aiutarlo - Video
Alluvione in Nepal, l'intervento dei soccorsi per salvare le persone dal fango - Video
Battaglia a colpi di pomodoro, oltre 22mila persone alla 'Tomatina' in Spagna - Video
'One Night Only', Callum Turner e Monica Barbaro: "Ecco come nascono le vere storie d'amore" - Video
Milano rivede i 53mila punti, acquisti su Generali: domani cda
Superbonus 110%, ecco a quanto ammonta l'onere per lo Stato
'Fast & Furious' su un'autostrada egiziana, derubano un camion dal pick up in corsa - Video
Giappone, tiro alla fune in 1800 per spostare un castello - Video
Ruba un condizionatore all'Istituto tumori di Napoli, il furto ripreso dalle telecamere
Ranucci: "Se potessi andare a cena con Riina lo farei" - Video
Ranucci: "Hanno già provato a mandarmi via, ho la coscienza a posto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza