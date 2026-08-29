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MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint Gp Aragon: orari e dove vederle in tv

Il motomondiale torna in pista in Spagna

Marco Bezzecchi - Ipa/Fotogramma
Marco Bezzecchi - Ipa/Fotogramma
29 agosto 2026 | 06.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la MotoGp. Oggi, sabato 29 agosto, il Mondiale torna protagonista con le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio di Aragon, in Spagna - in diretta tv e streaming. Nell'ultima gara prima della pausa estiva, a trionfare è stata l'Aprilia Trackhouse, che si è imposta a Silverstone davanti all'Aprilia ufficiale di Jorge Martin e a quella di Marco Bezzecchi. A caccia di riscatto le due Ducati di Marc Marquez e Pecco Bagnaia.

MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint: gli orari

Le qualifiche e la gara Sprint del Gp di Aragon di MotoGp sono in programma oggi, sabato 29 agosto. La griglia di partenza si definirà a partira dalle ore 10.50, mentre per la gara corta bisognerà aspettare le 15.

MotoGp, dove vedere qualifiche e gara Sprint in tv

Le qualifiche e la gara Sprint del Gp di Aragon di MotoGp saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport, ma disponibili anche in chiaro su TV8. Gli appuntamenti si potranno seguire inoltre in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8.

Riproduzione riservata
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