Lo spagnolo, nuovo pilota Ducati, sarà uno degli avversari di Pecco per nel Mondiale 2025

La MotoGp scalda i motori. Oggi, mercoledì 5 febbraio, inizia a Sepang, in Malesia, la tre giorni di test che si concluderà venerdì 7 febbraio. Fondamentale per la Ducati e gli altri team della griglia raccogliere dati e sensazioni dei piloti sulle nuove moto, a meno di un mese dall'inizio del Mondiale 2025. La nuova stagione partirà infatti a Buriram, in Thailandia, il weekend del 2 marzo.

La Ducati e il debutto di Marquez

Tutti gli occhi sono puntati, ovviamente, sulla Ducati. Dopo aver perso il titolo all'ultima gara, Pecco Bagnaia rimane uno dei grandi favoriti per la vittoria finale, ma molto dipenderà dalla moto che gli metterà a disposizione la scuderia italiana e dal rapporto che si verrà a creare con il suo nuovo compagno di squadra, Marc Marquez.

Lo spagnolo, terzo nella classifica piloti lo scorso anno, è arrivato in Ducati con l'obiettivo dichiarato di tornare a vincere un Mondiale, ed è consapevole che il primo avversario rimane proprio Bagnaia. Marquez debutterà in rosso proprio nei test di Sepang, quando entrambi i piloti saliranno sulla Desmosedici GP25, ovvero la moto con cui la Ducati correrà il Mondiale 2025.