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MotoGp, ordine d'arrivo Gp Americhe e classifica Piloti

Bezzecchi si prende gara e testa del Mondiale ad Austin

Marco Bezzecchi - Afp
Marco Bezzecchi - Afp
29 marzo 2026 | 23.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Marco Bezzecchi vince il Gran Premio delle Americhe e torna al comando del Mondiale Piloti di MotoGp. Oggi, domenica 29 marzo, l'azzurro dell'Aprilia ha chiuso al primo posto la gara sul circuito di Austin davanti al compagno di squadra Jorge Martin, che aveva trionfato invece nella gara Sprint. Terza la KTM di Pedro Acosta, lontane le Ducati: quinto Marquez, nono Bagnaia.

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MotoGp, ordine d'arrivo Gp Americhe

L'ordine d'arrivo del Gran Premio delle Americhe di MotoGp:

1. Marco Bezzecchi (Aprilia)

2. Jorge Martin (Aprilia)

3. Pedro Acosta (KTM)

4. Fabio Di Giannantonio (VR46)

5. Marc Marquez (Ducati)

6. Enea Bastianini (KTM)

7. Alex Marquez (Ducati Gresini)

8. Raul Fernandez (Aprilia)

9. Luca Marini (Honda)

10. Francesco Bagnaia (Ducati)

11. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini)

12. Brad Binder (KTM)

13. Diogo Moreira (Honda)

14. Franco Morbidelli (Ducati)

15. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

16. Jack Miller (Yamaha)

17. Fabio Quartararo (Yamaha)

18. Alex Rins (Yamaha)

MotoGp, classifica Mondiale Piloti

La classifica del Mondiale Piloti di MotoGp dopo il Gp delle Americhe:

1. Bezzecchi 81 punti

2. Martin 77

3. Acosta 60

4. Di Giannantonio 50

5. M. Marquez 45

6. Fernandez 40

7. Ogura 37

8. A. Marquez 28

9. Bagnaia 25

10. Marini 23

Riproduzione riservata
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motogp gp americhe gp americhe ordine arrivo motogp classifica mondiale
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