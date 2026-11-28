Marco Bezzecchi trionfa nella gara sprint del Gran Premio di Valencia. Il pilota dell'Aprilia si è imposto davanti al compagno di scuderia Jorge Martin e lo ha scavalcato al secondo posto nella classifica mondiale alle spalle di Marc Marquez, già sicuro del titolo iridato e protagonista al via della corsa con la sua moto che ha preso fuoco. Domani lo spagnolo della Ducati, 10 volte iridato, correrà l'ultima gara della carriera.

Gp Valencia gara sprint , l'ordine d'arrivo

Questo l'ordine d'arrivo della sprint del Gp di Valencia.

1 Marco Bezzecchi

2 Jorge Martin +2.924

3 Enea Bastianini +3.759

4 Ai Ogura +3.946

5 Fabio Di Giannantonio +5.062

6 Alex Marquez +5.375

7 P.edro Acosta +8.030

8 Brad Binder +9.404

9 Pol Espargarò +10.664

10 Joan Mir +11.365

11 Fabio Quartararo +11.959

12 Diego Moreira +12.534

13 Marc Marquez +12.697

14 Luca Marini +13.081

15 Johann Zarco +13.210.

MotoGp, la classifica piloti

La classifica piloti MotoGp:

1 Marc Marquez (Ducati) 439

2 Marco Bezzecchi (Aprilia) 406

3 Jorge Martin (Aprilia) 405

4 Pedro Acosta (Ktm) 318

5 Ai Ogura (Aprilia) 315

6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 303

7 Raul Fernandez (Aprilia) 283

8 Alex Marquez (Ducati) 208

9 Francesco Bagnaia (Ducati) 173

10 Enea Bastianini (Ktm) 159.