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Moutet vince al Queen's, poi parolacce nell'intervista e rimprovero - Video

Il tennista francese ha battuto Mpetshi-Perricard nel primo turno

Corentin Moutet - Ipa/Fotogramma
Corentin Moutet - Ipa/Fotogramma
17 giugno 2026 | 00.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Corentin Moutet 'rimproverato' al Queen's. Il tennista francese ha battuto il connazionale Giovanni Mpetshi-Perricard nel primo turno dell'Atp 500 di Londra, uno dei tornei preparatori a Wimbledon 2026, torneo a cui Jannik Sinner arriverà da campione in carica dopo aver battuto Carlos Alcaraz, assente per infortunio, nella finale dello scorso anno.

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Moutet ha regalato spettacolo durante l'intervista post partita, direttamente dall'erba londinese: "Avevo un match point e lui doveva servire la seconda, mi ero detto 'qualunque cosa fa, pensa soltanto a giocarla in campo'. Poi lui fa ace e quindi mi sono detto 'f**k, ora dovrò servire''". Una parolaccia che ha provocato l'ilarità del pubblico ma che è stata ripresa dall'intervistatrice: "Niente parolacce perfavore".

La risposta di Moutet al microfono? "F**k, f**k, f**k", per la disperazione dell'intervistatrice: "No, no, no. Scusate tutti per il linguaggio. Ti faccio un'ultima domanda, quindi perfavore non dire parolacce: com'è stato ottenere la prima vittoria sull'erba?". Ma Moutet, ancora una volta, non si smentisce: "F**k, f**k, f**k", e pubblico in delirio.

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