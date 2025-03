Corentin Moutet torna a far discutere. Nel match del secondo turno al Miami Open 2025 contro Alejandro Tabilo, il tennista francese si è scontrato con il pubblico, quasi tutto a sostegno del suo avversario cileno. Durante la partita, Moutet ha iniziato a gesticolare verso la folla a ogni colpo sbagliato da Tabilo, fin quando uno spettatore non si è rivolto al tennista francese con questa frase: “Piangi, figlio di p...”.

Moutet ha inteso la frase del tifoso e ha fatto presente la cosa all’arbitro, spiegando che non avrebbe ripreso il gioco se il tifoso in questione non avesse lasciato gli spalti. L’arbitro, non avendo visto il gesto, ha però penalizzato Moutet con un punto. Tutto tra le proteste del francese, che dopo essere andato dall’uomo in questione chiedendo di ripetere la frase, è stato eliminato.

Moutet drama in Miami:



Argued with fans at the back as Tabilo served for the set.



Refused to play, got a point penalty.



Then delayed the match after talking to the supervisor.



Got a warning for Audible Obscenity & was handed a full game penalty.pic.twitter.com/ozcDBBZg3k