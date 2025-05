Lorenzo Musetti in campo al Roland Garros 2025 contro il tedesco Yannick Hanfmann nel primo turno del singolare maschile oggi 25 maggio 2025. L'azzurro affronta il 33enne, numero 142 del ranking, per la terza volta in carriera: una vittoria per parte, con match disputati solo su terra battuta. Hanfmann non ha mai vinto un torneo e come piazzamento top ha raggiunto la 45esima posizione nel ranking. Il tedesco, uno dei veterani del circuito, è riuscito a costruire una carriera di tutto rispetto nonostante i problemi di udito con cui deve convivere da sempre. Il tedesco è affetto da ipoacusia, provocata dallo sviluppo eccessivo di un osso in corrispondenza di entrambe le orecchie.

Il tennista, anche dalle pagine del sito dell'Atp, ha offerto un quadro chiaro della sua situazione e ha smentito chi lo ha bollato come 'sordo'. Le capacità uditive del tennista sono ridotte del 40% in media rispetto a quelle di una persona che non soffre di ipoacusia. "Dipende dalla frequenza e dal tono del suono e del rumore. La mia situazione è questa dalla nascita, quindi non posso fare confronti e dire cosa mi manca. A scuola utilizzavo un apparecchio sempre, ora lo faccio ogni tanto".

Hanfmann ha scelto di giocare senza utilizzare lo strumento, che renderebbe più complicato l'impegno in campo: "Il rumore della palla sulla racchetta somiglia a un vetro che si rompe", ha spiegato in passato facendo riferimento alla percezione dei rumori sul terreno di gioco nei match in cui ha utilizzato l'apparecchio. "Da ragazzino giocavo a calcio ed era un problema sentire le parole di compagni e allenatore, nel tennis è più semplice perché c'è solo l'avversario davanti", ha aggiunto. "In linea di massima, non lo utilizzo durante i tornei. Non è l'ideale metterlo e toglierlo in continuazione. Ho provato a usarlo in campo, tutto diventa molto strano".