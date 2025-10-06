circle x black
Shanghai, Musetti batte Darderi nel derby e vola gli ottavi. Ora Auger-Aliassime

Il toscano supera il connazionale in due set dopo una battaglia di oltre tre ore

Lorenzo Musetti - Afp
Lorenzo Musetti - Afp
06 ottobre 2025 | 13.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti c'è. L'azzurro, numero 9 del ranking Atp, batte Luciano Darderi nel derby del terzo turno del Masters 1000 di Shanghai 7-5 7-6. Oggi, lunedì 6 ottobre, il toscano ha la meglio al termine di una sfida di altissimo livello, durata oltre tre ore, e chiusa grazie a due scatti nei momenti decisivi. Lorenzo strappa il primo break nel dodicesimo game e porta a casa il parziale, bissando nel secondo set al tie-break. Ora se la vedrà con Auger-Aliassime. "Si sa che giocare con un amico è difficile - ha spiegato Lorenzo a fine match -. Oggi Luciano mi ha sorpreso. Io ho giocato bene, ma anche lui è stato molto aggressivo. Ho dovuto alzare il livello durante la partita ed è la cosa che mi rende più orgoglioso".

Musetti batte Darderi a Shanghai

Musetti ha poi aggiunto: "Quest'anno sono riuscito a giocar meglio in queste condizioni, ma con quest'umidità le maglie sono sempre più pesanti. Giochi 40 minuti e sembra di aver fatto la doccia, non ho mai cambiato così tante maglie in vita mia. Serve essere pronti anche dal punto di vista fisico per vincere certe partite. Obiettivo Atp Finals? La prossima partita con Felix sarà importante. Sta giocando bene e il match di mercoledì sarà una grande chance per fare un passo avanti verso Torino. Si tratta di una cosa importante per me".

