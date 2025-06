Missione Wimbledon 2025 per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro sta recuperando dall'infortunio che lo ha messo ko nel quarto set della semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz, e dopo aver saltato il Queen's, torneo sull'erba preparatorio proprio allo Slam londinese e vinto dallo spagnolo, ha iniziato ad allenarsi sui campi inglesi a caccia della forma migliore.

Primi allenamenti a Wimbledon anche per Lorenzo Musetti 🇮🇹



La speranza è quindi quella di aver superato la lesione all'adduttore sinistro accusata a Parigi, per scendere in campo in quella che è diventata una vera e propria corsa contro il tempo. Il primo turno di Wimbledon inizierà infatti lunedì 30 giugno, con la finale in programma invece il prossimo 13 luglio. Dopo una stagione sulla terra da protagonista, sublimata dalla finale raggiunta a Montecarlo, persa anch'essa per ritiro contro Alcaraz, e le due semifinali a Roma e al Roland Garros, Musetti si prepara a iniziare la propria annatta sull'erba, in uno dei tornei più prestigiosi del calendario.

Obiettivo sarà difendere la semifinale raggiunta nel 2024 (e dunque i 1230 punti conquistati a Londra l'anno scorso, fondamentali per il ranking Atp verso la seconda parte di stagione). Al momento infatti Musetti è numero sette del mondo, scivolato quindi di una posizione dopo non aver potuto, proprio a causa dell'infortunio di Parigi, difendere la finale raggiunta al Queen's lo scorso anno, quando perse in due set con l'americano Tommy Paul.