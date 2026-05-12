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Musetti, rabbia agli Internazionali: spacca la racchetta con Ruud

Il tennista azzurro ha sfidato il norvegese negli ottavi del Masters 1000 di Roma

Lorenzo Musetti - Afp
Lorenzo Musetti - Afp
12 maggio 2026 | 11.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti 'perde la testa' agli Internazionali d'Italia 2026 e spacca la racchetta. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro ha sfidato Casper Ruud negli ottavi del Masters 1000 di Roma, in una partita caratterizzata da un crescente nervosismo, esploso già nel primo set.

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Succede tutto nel sesto game. Musetti colleziona errori su errori, andando fuori giri prima con il rovescio e poi con il dritto. Ruud si prende quindi la prima palla break della partita e la trasforma grazie al doppio fallo dell'azzurro, che ha una reazione rabbiosa.

Musetti infatti guarda il campo e spacca la racchetta con violenza, dirigendosi poi verso la propria panchina e guardando, visibilmente deluso, il suo angolo. L'allenatore Tartarini prova a predicare calma, con l'azzurro che torna così in campo dopo lo sfogo.

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