Musetti-Moutet: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida il francese nei quarti dell'Atp 500 di Vienna

Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
24 ottobre 2025 | 12.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro gioca oggi, venerdì 24 ottobre, contro il francese Corentin Moutet, numero 36 del mondo, - in diretta tv e streaming - nei quarti di finale dell'Atp 500 austriaco. Musetti nei turni precedenti del torneo ha battuto il serbo Medjedovic all'esordio e l'argentino Etcheverry agli ottavi, superato nella tarda serata di ieri in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Moutet invece ha battuto il bosniaco Dzumhur e il russo Medvedev.

Musetti-Moutet, orario e precedenti

La sfida tra Musetti e Moutet è in programma oggi, venerdì 24 ottobre, non prima delle ore 20.15. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, negli ottavi dell'ultimo Atp di Buenos Aires, dove l'azzurro si è imposto in due set.

 

Musetti-Moutet, dove vederla in tv

Musetti-Moutet sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

 

