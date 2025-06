Warning per l'azzurro nel match dei quarti di finale

Lorenzo Musetti si innervosisce e calcia una pallina. Frances Tiafoe fa la 'spia' e l'arbitro ammonisce l'azzurro nei quarti di finale del singolare maschile del Roland Garros 2025. L'episodio si verifica dopo il secondo set vinto dall'americano, in un momento di particolare tensione per Musetti. Il toscano chiude la frazione con una serie di errori, in una giornata particolarmente condizionata dal vento.

I microfoni catturano le esclamazioni dell'azzurro, che si rimprovera e cerca di caricarsi. Poi, arriva il gesto: calcio alla pallina. Il giudice di sedia, a giudicare dalle immagini televisive, non sembra accorgersi in un primo momento. E' Tiafoe a indicare il comportamento di Musetti. A quel punto, scatta il warning.