Musetti-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida il tedesco nella semifinale dell'Atp 500 di Vienna

Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
25 ottobre 2025 | 12.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti in semifinale a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 25 ottobre, il tedesco Alexander Zverev, numero tre del mondo - in diretta tv e streaming - nel penultimo atto dell'Atp 500 austriaco. Musetti, nei turni precedenti, ha eliminato prima il serbo Medjedovic, che da lucky loser era subentrato dopo il ritiro di Tsitsipas, all'esordio e poi l'argentino Etcheverry e il francese Moutet nei quarti, regolato in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Zverev invece ha superato il britannico Fearnley, l'azzurro Arnaldi ed è volato in semifinale senza giocare dopo il ritiro dell'olandese Griekspoor.

Musetti-Zverev, orario e precedenti

La sfida tra Musetti e Zverev è in programma oggi, sabato 25 ottobre, non prima delle ore 16.30. I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti, con Musetti che conduce 3-1 nel parziale. L'ultimo incontro tra i due risale ai quarti degli ultimi Internazionali d'Italia, quando Lorenzo si impose in due set.

Musetti-Zverev, dove vederla in tv

Musetti-Zverev sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

