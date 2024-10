"Un post non è sufficiente per esprimere il rispetto che ho per te e per quello che hai fatto per il nostro sport"

"La tua eredità vivrà per sempre". Così sui suoi profili social Novak Djokovic rende omaggio al rivale di sempre Rafael Nadal che oggi ha annunciato il suo ritiro. "Rafa, un post non è sufficiente per esprimere il rispetto che ho per te e per quello che hai fatto per il nostro sport. Hai ispirato milioni di bambini a iniziare a giocare a tennis e penso che questo sia probabilmente il più grande traguardo che chiunque possa desiderare" , si legge. "La tua tenacia, dedizione, spirito combattivo faranno scuola per decenni - prosegue Djokovic - La tua eredità vivrà per sempre. Solo tu sai cosa hai dovuto sopportare per diventare un'icona del tennis e dello sport in generale".

"Grazie per avermi spinto al limite così tante volte nella nostra rivalità, che è quella che mi ha colpito di più come giocatore - sottolinea il 37enne serbo che ha diviso il campo in 60 occasioni con lo spagnolo - La tua passione nel difendere i colori della Spagna è sempre stata straordinaria. Ti auguro il miglior addio possibile a Malaga con la squadra spagnola di Coppa Davis. Sarò lì di persona per rendere omaggio alla tua carriera stellare".