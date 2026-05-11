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Napoli-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I partenopei ospitano i rossoblù nel monday night della 36esima giornata di Serie A

Scott McTominay - Ipa/Fotogramma
Scott McTominay - Ipa/Fotogramma
11 maggio 2026 | 08.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo il Napoli. Oggi, lunedì 11 maggio, il club azzurro sfida il Bologna - in diretta tv e streaming - nel monday night della 36esima giornata di Serie A. La squadra di Conte è reduce dal pareggio per 0-0 contro il Como in trasferta, mentre i rossoblù di Italiano hanno impattato con lo stesso risultato al Dall'Ara contro il Cagliari.

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Napoli-Bologna, orario e probabili formazioni

La sfida tra Napoli e Bologna è in programma oggi, lunedì 11 maggio, ale ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro. All. Italiano

Napoli-Bologna, dove vederla in tv

Napoli-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
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