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Napoli-Carrarese: orario, probabile formazione e dove vederla in tv

Amichevole per gli azzurri

Allegri - Ipa/Fotogramma
Allegri - Ipa/Fotogramma
26 luglio 2026 | 07.45
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli torna in campo in amichevole. Oggi, domenica 26 luglio, la squadra azzurra sfida la Carrarese - in diretta tv e streaming - nel secondo test stagionale. Gli uomini di Allegri tornano quindi a giocare dopo la sconfitta alla prima uscita contro l'Arezzo, che si è imposto per 3-1 a Dimaro.

Napoli-Carrarese, orario e probabile formazione

L'amichevole tra Napoli e Carrarese è in programma oggi, domenica 26 luglio, alle ore 18. Ecco la probabile formazione:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri.

Napoli-Carrarese, dove vederla in tv

Napoli-Carrarese sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.

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