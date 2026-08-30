Il Napoli torna in campo in Serie A oggi, domenica 30 agosto. Dopo il successo all'esordio contro il Genoa, con il 2-0 firmato dalle reti di De Bruyne e Vergara, la squadra di Allegri ospita il Como al Maradona nella seconda giornata di campionato. Al debutto, gli uomini di Fabregas hanno pareggiato 1-1 contro l'Udinese. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Napoli-Como, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Como, in campo oggi alle 18:30:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Napoli-Como, come vederla

La sfida del Maradona tra Napoli e Como sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.