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Napoli, Spinazzola rinnova fino al 2028

Il terzino, 33 annni, prolunga per altri due anni con il club azzurro

Leonardo Spinazzola - Ipa/Fotogramma
Leonardo Spinazzola - Ipa/Fotogramma
29 giugno 2026 | 13.22
Redazione Adnkronos
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Il Napoli ha annunciato "di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Spinazzola fino al 30 giugno 2028". Il 10 agosto 2024 il suo esordio con il Napoli in occasione del match di Coppa Italia contro il Modena. Ha collezionato 72 presenze in maglia azzurra, realizzando quattro reti e contribuendo alla conquista del quarto scudetto e della Supercoppa Italiana. "Congratulazioni, Leo!", conclude il club.

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spinazzola napoli leonardo spinazzola rinnovo 2028 calciomercato
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