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Nations League, chi gioca oggi? Le partite in programma e dove vederle

Tornano in campo Germania e Olanda impegnate contro Serbia e Grecia

Jurgen Klopp - Ipa/Fotogramma
Jurgen Klopp - Ipa/Fotogramma
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13 novembre 2026 | 07.40
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Nations League. Oggi, venerdì 13 novembre, il torneo dedicato alle nazionali è di nuovo protagonista con la quinta giornata. Occhi puntati sulla Germania impegnata in trasferta in Serbia e sull'Olanda che ospita la Grecia nei due match del gruppo B della Lega A. Per la Lega B in campo Slovenia-Svizzera e Scozia-Macedonia del Nord. Ecco il programma delle partite di giornata e dove vederle in tv e streaming.

Nations League, le partite di oggi

Ecco tutte le partite di Nations League in programma oggi, venerdì 13 novembre:

ore 18.00

Moldavia-Kazakistan (Lega C)

ore 20.45:

Serbia-Germania (Lega A)

Olanda-Grecia (Lega A)

Scozia-Macedonia del Nord (Lega B)

Slovenia-Svizzera (Lega B)

Slovacchia-Isole Faroe (Lega C)

Bulgaria-Islanda (Lega C)

Lussemburgo-Estonia (Lega C)

Andorra-Gibilterra (Lega D)

Liechtenstein-Azerbaigian (Lega D).

Nations League, dove vedere le partite di oggi

Le partite di oggi di Nations League saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match saranno visibili anche in streaming sull'app SkyGo e su Now.

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