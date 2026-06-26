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Nico Paz resta al Como, accordo con il Real Madrid per 60 milioni

La società lariana trova l'accordo con i blancos, che potranno riacquistare il giocatore

Nico Paz - (Fotogramma)
Nico Paz - (Fotogramma)
26 giugno 2026 | 17.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Como si tiene Nico Paz, il Real Madrid cede l'argentino al club lariano ma non abbandona il giocatore. Paz, 21 anni, resterà al Como: il club italiano e il Real Madrid, che ha esercitato l'iniziale diritto di recompra, hanno raggiunto un nuovo accordo. La società lombarda verserà 60 milioni per il cartellino del giocatore. Allo stesso tempo, come riporta Marca, il Real Madrid manterrà un parziale controllo su un giocatore che considera ancora una risorsa per il futuro. I blancos potranno esercitare una clausola di riacquisto di circa 80 milioni di euro.

Beffata quindi la concorrenza dell'Inter che voleva inserirsi sul giocatore per portarlo a Milano. La fumata bianca è arrivata dopo alcune ore intense negli uffici del Santiago Bernabeu: il Real Madrid dopo aver deciso di esercitare la clausola di riacquisto da 9 milioni di euro ha assecondato la volontà del giocatore. Gli ottimi rapporti col Como hanno reso ancor più semplice il raggiungimento di un'intesa.

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