Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'argento nei 100 rana ai campionati del mondo di Doha. Il lombardo tocca in 58"84 alle spalle dello statunitense Nic Fink, vincitore in 58"57. Bronzo al britannico Adam Peaty (59"10). Per l'azzurro è il terzo podio consecutivo in questa distanza ai Mondiali.

Lamberti eliminato in semifinale nei 100 dorso

Michele Lamberti esce di scena in semifinale nei 100 dorso ai mondiali di Doha. L'azzurro realizza l'undicesimo tempo in 53"89 restando fuori dai migliori otto che centrano la finale. Il più veloce è lo statunitense Hunter Armstrong in 53"02.

Pasquino fuori in semifinale nei 100 dorso

Francesca Pasquino esce di scena in semifinale nei 100 dorso ai Mondiali di Doha. L'azzurra è ottava e ultima nella sua semifinale con il tempo di 1'01"68. La più veloce in semifinale è la statunitense Claire Curzan in 58"73.

Il portoghese Matos Ribeiro vince i 50 farfalla

Diogo Matos Ribeiro vince a sorpresa la medaglia d'oro nei 50 farfalla ai campionati del mondo di Doha. Il portoghese si impone con il tempo di 22"97 davanti allo statunitense Michael Andrew (23"07) e all'australiano Cameron McEvoy (23"08).

La tedesca Kohler vince i 100 farfalla

Angelina Kohler vince la medaglia d'oro nei 100 farfalla ai campionati del mondo di Doha. La tedesca tocca in 56"28 precedendo la statunitense Claire Curzan (56"61) e la svedese Louise Hansson (56"94).