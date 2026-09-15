circle x black
Cerca nel sito
 

Coppa Italia, oggi Fiorentina-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

La vincente del derby toscano affronterà agli ottavi di finale il Napoli al Maradona

Paolo Vanoli - Ipa/Fotogramma
Paolo Vanoli - Ipa/Fotogramma
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
15 settembre 2026 | 09.16
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Secondo impegno di Paolo Vanoli sulla pachina della Fiorentina, dove la convincente vittoria a Venezia in campionato venerdì scorso. Oggi, martedì 15 settembre, i viola scendono in campo nei sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Pisa - in diretta tv e streaming, in chiaro. Un derby che decreterà quale delle due squadre affronterà agli ottavi di finale il Napoli al Maradona.

Fiorentina-Pisa, orario e probabili formazioni

Il match tra Fiorentina e Pisa è in programma oggi, martedì 15 settembre, alle ore 21 allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Ecco le probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Mario, Pongracic, Ranieri, Viery; Ndour, Oulai, Brescianini; Goncalves, Pellegrino, Gnonto. Allenatore: Paolo Vanoli.

Pisa (3-4-2-1): Confente; Calabresi, Canestrelli, Primasso; Vural, Leone, Loyola, Angori; Ferrah, Moreo; Petagna. Allenatore: Paolo Bianco.

Fiorentina-Pisa, dove vederla in tv

Fiorentina-Pisa sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, da Mediaset su Italia1. Il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sulla piattaforma web di Sportmediaset.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
coppa italia fiorentina pisa orario fiorentina pisa dove vedere in tv fiorentina pisa
Vedi anche
News to go
Modello 730, manca poco alla scadenza
"Simply Italian", Sharon Stone protagonista dello spot Ita Airways - Video
Buzzetti (Sid): "Vittoria di Zverev dimostra che il diabete non ferma la vita" - Video
News to go
Bonus sociale, cosa sapere
Scuola, l'immunologo: "Salute e concentrazione? Occhio a pasti e merenda nello zaino"
Bonino, Tajani a camera ardente: "Sull'Europa avevamo obiettivi comuni" - Video
Casini diventa nonno, gli auguri di La Russa in Senato - Video
Bonino, in fila per l'ultimo saluto: "Amica delle donne, lottava per i diritti di tutti" - Video
Bonino, Fini alla camera ardente: "Politica più povera senza di lei" - Video
Bonino, Gualtieri: "Grazie Emma, combattente dolce e tenace" - Video
Camera ardente Bonino, il feretro della leader radicale arriva in Campidoglio - Video
Jovanotti versione romanesca, l'autoironia per chiudere il concerto al Circo Massimo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza