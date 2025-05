Jasmine Paolini torna in campo per gli Internazionali d'Italia e oggi, sabato 17 maggio , si gioca la finale del Masters 1000 di Roma contro Coco Gauff.

Le due tenniste si sono affrontate in tre occasioni, con l'americana che conduce con un parziale di 2-1. L'ultimo match tra le due però è stato vinto proprio da Paolini, che ha superato Gauff nei quarti di finale del torneo di Stoccarda in tre set.

Paolini-Gauff, così come tutti i match degli Internazionali d'Italia 2025, è visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 1. La partita si può seguire anche in streaming sull'app Sky Go, su Now esu Rai Play.