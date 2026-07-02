Jasmine Paolini torna protagonista a Wimbledon 2026. Oggi, giovedì 2 luglio, la tennista azzurra sfida la svizzera Viktorija Golubic - in diretta tv e streaming - nel secondo turno dello Slam di Londra. Paolini, reduce dall'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, all'esordio ha eliminato Montgomery in rimonta, mentre Golubic ha superato Shymanovich.

Paolini-Golubic, orario e precedenti

La sfida tra Paolini e Golubic è in programma oggi, giovedì 2 luglio, non prima delle 17.30, con il match che è fissato come quarto incontro del campo 2. Le due tenniste si sono affrontate in tre precedenti, con la svizzera che conduce due vittorie a una nel parziale.

Paolini-Golubic, dove vederla in tv

Paolini-Golubic sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.