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Wimbledon, oggi Paolini-Golubic: orario, precedenti e dove vederla in tv

La tennista azzurra affronta la svizzera nel secondo turno dello Slam di Londra

Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
02 luglio 2026 | 09.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jasmine Paolini torna protagonista a Wimbledon 2026. Oggi, giovedì 2 luglio, la tennista azzurra sfida la svizzera Viktorija Golubic - in diretta tv e streaming - nel secondo turno dello Slam di Londra. Paolini, reduce dall'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, all'esordio ha eliminato Montgomery in rimonta, mentre Golubic ha superato Shymanovich.

Paolini-Golubic, orario e precedenti

La sfida tra Paolini e Golubic è in programma oggi, giovedì 2 luglio, non prima delle 17.30, con il match che è fissato come quarto incontro del campo 2. Le due tenniste si sono affrontate in tre precedenti, con la svizzera che conduce due vittorie a una nel parziale.

Paolini-Golubic, dove vederla in tv

Paolini-Golubic sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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paolini paolini golubic paolini wimbledon wimbledon
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