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Paolini-Mertens: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

La tennista azzurra affronta la belga nel terzo turno del Wta 1000 di Roma

Jasmine Paolini - Afp
Jasmine Paolini - Afp
09 maggio 2026 | 06.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jasmine Paolini torna in campo agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, la tennista azzurra affronta la belga Elise Mertens - in diretta tv e streaming - nel terzo turno del Wta 1000 di Roma. Paolini, che arriva al torneo da campionessa in carica, è reduce dalla vittoria del secondo turno, dopo aver ricevuto un bye al primo, dove ha superato in rimonta la francese Jeanjean. Mertens ha invece battuto l'ungherese Udvardy.

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Paolini-Mertens, orario e precedenti

La sfida tra Paolini e Mertens è in programma oggi, sabato 9 maggio, alle ore 12.30 circa come secondo match del programma diurno del campo Centrale. Le due tenniste si sono affrontae in cinque precedenti, con la belga che conduce il parziale 4-1.

Paolini-Mertens, dove vederla in tv

Paolini-Mertens sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma verrà trasmessa anche in chiaro su SuperTennis. Il match si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su NOW, su SuperTennix e sulla piattaforma web di SuperTennis.

Riproduzione riservata
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