La caduta e l'epilogo choc nella finale dei 100 metri T63 alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Ambra Sabatini, lanciata verso la medaglia d'oro, cade a pochi metri dal traguardo e fa inciampare Monica Contraffatto, che arriva comunque terza e conquista la medaglia di bronzo. La medaglia d'oro va ad un'altra azzurra, Martina Caironi.

"Sono sotto choc, non ho capito bene cosa sia successo. Ero vicina al traguardo, vedevo la linea, la stavo toccando. Nel riscaldamento ho avuto un problema alla valvola della protesi, usciva dell'aria e ero andata un po' nel panico", le parole della sfortunatissima Sabatini.

Ambra ti vogliamo bene e Los Angeles 2028 non è poi così lontana però quante lacrime che ci hai fatto versare(compresi i cronisti Rai completamente incapaci di andare avanti) #GiochiParalimpici pic.twitter.com/GN1lyLPboI — ghita🌷 (@Maghi_98) September 7, 2024

"Avevamo risolto con il silicone, ero pronta al 100%. Purtroppo ho fatto del male a Monica, è caduta anche lei. Sono felice per Martina che si merita tutto. Mi dispiace, ne ho passate tanto e affronterò anche questa. Per me è stato un anno difficile, ce l'ho messa veramente tutta, anche con un infortunio ad una costola. Sono ancora sotto choc, ma so che ho ancora tante opportunità davanti. Dovrò smaltire questa amarezza ma sono già pronta a ripartire per Los Angeles 2028", aggiunge.