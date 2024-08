Novak Djokovic vince la medaglia d'oro nel tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024 e completa il Career Golden Slam, la cinquina che comprende i 4 titoli dello Slam e l'oro olimpico. Il serbo, 37 anni, batte in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz e completa un'impresa riuscita solo a quattro tennisti, due uomini e due donne.

Prima del numero due al mondo, c'erano riusciti Rafael Nadal, che è salito sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi di Pechino del 2008, Andre Agassi, che ha vinto invece l'edizione di Atlanta 1996, Steffi Graf, l'unica tennista ad aver completato il Golden Slam nel 1988, e Serena Williams, che ha vinto l'oro a Londra 2012 nel singolare.

"Abbiamo giocato per quasi tre ore, due set, è stata una battaglia incredibile. Quando l’ultima palla è passata dietro di lui, quello è stato onestamente l’unico momento in cui ho pensato di vincere il match. Credevo di poterlo fare, ma vincerlo davvero… Continuava a rimontare, a chiedermi di giocare il mio miglior tennis. È stato un match molto equilibrato, è stato giusto probabilmente che entrambi i set siano finiti al tie break. Non so cosa dire, sono ancora sotto shock, ho messo il mio cuore, la mia anima, il mio corpo, tutto me stesso per vincere l’oro olimpico a 37 anni, e finalmente ce l’ho fatta", dice Djokovic a Discovery dopo l'impresa.

"Conquistare questo oro era importante soprattutto per la mia nazione, è qualcosa di speciale. È la mia quinta Olimpiade, in tre delle precedenti ho giocato le semifinali, senza mai arrivare in finale. Quando sono entrato in campo per la semifinale contro Musetti mi sono detto 'passiamo questo turno'. Forse anche per questo motivo oggi, prima del match, non mi sono sentito così teso come sono di solito, perché mi ero assicurato una medaglia. Ma ovviamente volevo l’oro e fare del mio meglio", aggiunge.