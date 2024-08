Italia sconfitta e eliminata nei quarti di finale del torneo di pallanuoto femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il Setterosa è stato battuto dall'Olanda, che si è imposta per 11-8 e si è qualificata per le semifinali. Le azzurre sono finite k.o. in un match condizionato dal pessimo rendimento dell'Italia nelle situazioni di superiorità numeriche: 7 chance, 0 gol. L'Olanda, invece, è andata a segno 7 volte su 11 azioni in superiorità numerica.