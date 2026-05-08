circle x black
Cerca nel sito
 

Internazionali, gioca Paul e il Pietrangeli urla: "Forza Lazio Tommy!"

Il tennista americano ha affrontato Vukic nel secondo turno del Masters 1000 di Roma

Tommy Paul - Ipa/Fotogramma
Tommy Paul - Ipa/Fotogramma
08 maggio 2026 | 18.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Tommy Paul e un "forza Lazio" agli Internazionali Roma 2026. Oggi, venerdì 8 maggio, il tennista americano ha sfidato l'australiano Aleksandar Vukic nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Tanti i tifosi e gli appassionati che hanno riempito le tribune del Pietrangeli, pieno per l'occasione. Tra loro, anche alcuni tifosi della Lazio, che hanno fatto tifato Paul 'ricordandogli' la sua fede calcistica.

CTA

Durante il primo set del match, dalle tribune del Pietrangeli, si è infatti alzato un "forza Lazio Tommy!", rivolto proprio a Paul, che ha generato le reazioni del resto del pubblico tra applausi, risate e qualche inevitabile fischio da parte di alcuni tifosi della Roma.

Paul si è infatti sempre professato grande tifoso della Lazio, una fede nata grazie all'amico Reilley Opelka e rafforzata nel corso degli anni. Nei giorni scorsi, a margine di un allenamento, il tennista americano ha ricevuto un regalo speciale: la Lazio gli ha consegnato la prima maglia ufficiale del club biancoceleste, in particolare quella che sarà indossata nella finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 13 maggio all'Olimpico contro l'Inter.

"Sempre un piacere rivederti, Tommy", ha scritto la Lazio sui propri profili social, postando le foto del tennista americano con la sua nuova maglia, con tanto di numero 10.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
paul paul lazio paul internazionali internazionali roma 2026 internazionali 2026
Vedi anche
Attacco alla petroliera, il caccia Usa colpisce nello Stretto di Hormuz - Video
News to go
Dazi Usa, nuovo stop della giustizia americana a Trump
Rubio a Palazzo Chigi, un'ora e mezza di colloquio del 'disgelo' con Meloni - Video
Napoli, in attesa di Papa Leone XIV si canta "Tu vuò fà l'americano" - Video
Papa a Pompei, il passaggio tra gli applausi nella piazza del santuario - Video
Il Papa arriva a Pompei, campane a festa per il Pontefice - Video
Tajani in Germania per incontri con Wadephul e ministri degli Esteri - Videonews del nostro inviato
Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro - Video
Biennale Arte, blitz Pussy Riot con passamontagna rosa: "No Putin a Venezia" - Video
Villaggio salute-Komen al Circo Massimo, Rosanna Banfi: "La prevenzione salva la vita"
David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza