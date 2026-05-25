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Roland Garros, Paul polemico: "I finalisti non dovrebbero avere trofeo"

Il tennista americano si prepara al primo turno dello Slam parigino

Tommy Paul - Ipa/Fotogramma
Tommy Paul - Ipa/Fotogramma
25 maggio 2026 | 14.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tommy Paul 'polemico' a Roland Garros 2026. Il tennista statunitense, numero 21 del mondo, atteso oggi, lunedì 25 maggio, dal primo turno dello Slam parigino, ha le idee molto chiare quando pensa a cosa cambierebbe del mondo del tennis. "Se c'è qualcosa di unico del tennis è l'assenza dell'orologio. Non finisce il match finché non è finita", ha detto in conferenza stampa, ma non solo.

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"Ma se dovessi cambiare qualcosa, credo che i finalisti non dovrebbero ricevere il trofeo", ha detto Paul, "fare la cerimonia e non parlare con nessuno. Non so in quanti altri sport accada ciò, ma se dovessi scegliere cambierei questo".

Paul è fresco di una finale raggiunta, ma persa. Nell'Atp 500 di Amburgo, lo scorso anno vinto da Flavio Cobolli, il tennista americano è arrivato fino all'ultimo atto riuscendo a battere Alex De Minaur in semifinale, ma è stato superato, a sorpresa, dal giovane peruviano Ignacio Buse, dovendosi quindi accontentare proprio del trofeo 'minore'.

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paul paul roland garros roland garros 2026
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