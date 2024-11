Pedel Open Fitp Como, Pappacena e 'mamma' Sussarello, 'Siamo qui per vincere"

Chiara Pappacena e la “regina di Como” Giulia Sussarello, hanno un feeling speciale. Compagne in campo per quattro anni, sono state grandi protagoniste in azzurro ai Mondiali di padel in Qatar, dove l'Italia femminile ha centrato il bronzo. Le azzurre sono la coppia più attesa alla Mediolanum Padel Cup, l’Open Fitp in scena al “The Padel Resort” di Como. Qui Sussarello è nata e vive con la sua famiglia, e l'essere regina ha valore doppio: giocatrice di casa e numero uno del seeding in coppia con Chiara: “E’ bellissimo essere le teste di serie proprio qui, verranno a vederci i miei familiari, gli amici. E’ un torneo speciale e siamo qui per provare a vincerlo”, spiega Giulia, mentre Chiara aggiunge: “Essere le numero uno è bello ma non è mai facile perché dietro a quel numero sul tabellone c'è il campo e ci sono avversarie che giocano 'a braccio sciolto' e fanno di tutto per batterci”.

Sussarello e Pappacena si avviano con il torneo comasco alla conclusione di anno tra i più prestigiosi a livello mondiale, reso unico dall’argento agli Europei e dal bronzo a Doha. “Risultati importantissimi, ma ancora più importante è il fatto che l’Italia sta visibilmente migliorando a livello di gioco -prosegue Pappacena- ai Mondiali siamo riuscite a mettere in difficoltà le argentine, che insieme alla Spagna sono ancora le avversarie inarrivabili. Qualche anno fa non sarebbe mai successo”. Al Mondiale, oltre al bronzo, c’è stata un’altra immagine che ha fatto il giro del mondo: quella di Sussarello con il figlioletto Andrea di pochi mesi al seguito, insieme a papà Francesco fuoriclasse del babysitting.

Il ruolo di mamma e giocatrice non è semplicissimo ma, spiega Giulia “ho l'appoggio della mia famiglia e del mio compagno Francesco che, come anche a Doha, mi fa scendere in campo tranquilla. Dopo essere diventata mamma ero convinta di poter tornare e fare bene e i risultati che ho centrato quest'anno anche a livello di gioco mi stanno dando ragione, sono felice e soddisfatta”, continua Giulia, che ha appena vinto per la sesta volta (in coppa con Emily Stellato) il titolo italiano. Il ruolo di mamma, in ogni caso, non resta mai negli spogliatoi neanche a un Mondiale. "Quando sono in campo e so che Francesco e Andrea sono in tribuna è impossibile che l'occhio non vada lì dove sono seduti per guardare. Non si può smettere di essere mamma neanche per un secondo”.