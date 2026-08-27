circle x black
Cerca nel sito
 

Pellegrini e Giunta, quarto anniversario di matrimonio: "Quante vite abbiamo vissuto?"

La dedica sui social della campionessa olimpica

Federica Pellegrini, Matteo Giunta - fotogramma/ipa
Federica Pellegrini, Matteo Giunta - fotogramma/ipa
27 agosto 2026 | 10.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

"Quattro anni e quante vite abbiamo vissuto?", Federica Pellegrini celebra con queste parole e con un post sui social il quarto anniversario di matrimonio con Matteo Giunta. La campionessa olimpica e l'allenatore di nuoto si sono sposati il 27 agosto del 2022 a Venezia. Poi, due anni dopo, il 3 gennaio del 2024 è nata Matilde che li ha resi mamma e papà per la prima volta. E pochi mesi fa sono diventati genitori bis, quando il 2 aprile del 2026 è nata la seconda figlia, Rachele.

"Poi incontri quegli occhi che sanno resistere ai tuoi. E comincia la sfida più bella che è a metà tra la voglia e la tortura. Auguri Tato mio", questo il post condiviso dalla Divina sui social a corredo di uno scatto in bianco e nero che ritrae un momento della cerimonia in Chiesa.

Giunta ha risposto tra i commenti: "As long as you love me", "Finché mi ami". E nel suo profilo Instagram, l'allenatore di nuoto ha condiviso una foto scattata durante il giorno del loro matrimonio su una gondola: "4 anni e 2 meraviglie, buon anniversario amore mio", ha scritto con un cuore rosso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
federica pellegrini matteo giunta anniversario matrimonio matrimonio pellegrini figlie
Vedi anche
Battaglia a colpi di pomodoro, oltre 22mila persone alla 'Tomatina' in Spagna - Video
'One Night Only', Callum Turner e Monica Barbaro: "Ecco come nascono le vere storie d'amore" - Video
Milano rivede i 53mila punti, acquisti su Generali: domani cda
Superbonus 110%, ecco a quanto ammonta l'onere per lo Stato
'Fast & Furious' su un'autostrada egiziana, derubano un camion dal pick up in corsa - Video
Giappone, tiro alla fune in 1800 per spostare un castello - Video
Ruba un condizionatore all'Istituto tumori di Napoli, il furto ripreso dalle telecamere
Ranucci: "Se potessi andare a cena con Riina lo farei" - Video
Ranucci: "Hanno già provato a mandarmi via, ho la coscienza a posto" - Video
Ranucci: "Andare in una testata Rai? Per me sarebbe un tornare indietro"
Tornado in Francia: il video della furia del vento a 100 km/h su una casa
Trump torna su autismo e vaccini, la proposta: "Cinque piccole dosi invece di una massiccia"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza