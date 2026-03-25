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Playoff Mondiali: Italia, vietato sbagliare, obiettivo Mondiale dopo 12 anni di assenza

Azzurri in discesa con l’Irlanda del Nord, a 1,25 su Sisal.it

Playoff Mondiali: Italia, vietato sbagliare, obiettivo Mondiale dopo 12 anni di assenza
25 marzo 2026 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’Italia di Gattuso è chiamata al momento della verità: tornate al Mondiale dopo 12 anni di assenza. La prima tappa della corsa degli Azzurri verso la competizione iridata è la sfida contro l’Irlanda del Nord, squadra che, almeno sulla carta, non dovrebbe preoccupare gli uomini di Gattuso: le statistiche parlano di sette vittorie negli undici incontri disputati. Per gli esperti Sisal, la strada è in discesa per l’Italia, nettamente favorita a 1,25, per il successo degli irlandesi si sale a 13 volte la posta, il pareggio è un’ipotesi a 5,50. Un risultato, il pareggio, che porterebbe le due squadre a sfidarsi ai tempi supplementari, dati a 5,50, mentre l’eventualità di giocarsi la finale ai rigori è ancora meno probabile, a 11,00. Passaggio del turno non in discussione, a un rasoterra 1,08 per gli Azzurri contro quota 7,00 per l’Irlanda del Nord. L’Italia proverà a far valere tutto il suo tasso tecnico, probabile una gara votata all’attacco, con l’Over a 1,72 che prevale sull’Under a 2,00. Buone anche le probabilità che gli Azzurri mantengano la porta inviolata, con la possibilità di un clean sheet a 1,70.

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Con il solo Scamacca indisponibile, il ct azzurro ha diverse scelte in avanti ma Retegui e Kean sembrano i favoriti per una maglia da titolari: il primo, miglior marcatore da quando Gattuso è in panchina con cinque reti totali, è dato in gol a 1,80, a 2,00 la marcatura dell’attaccante della Fiorentina. Gattuso non può però ignorare il momento di Pio Esposito, due gol nelle ultime due partite con l’Inter e tre nelle sue cinque presenze in azzurro: probabile gli venga data una chance che potrebbe essere ripagata con un gol, a quota 2,00. Nell’Irlanda del Nord l’unico attaccante sarà Reid, marcatore a 6,00, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Marshall, a 7,50. C’è poi Price, ala del West Bromwich che ha segnato un gol alla Germania nel girone: la sua rete all’Italia vale 7,50.

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