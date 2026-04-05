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Pogacar pigliatutto, trionfa al Giro delle Fiandre per la terza volta

Lo sloveno della Uae team Emirates si impone in solitaria davanti all'olandese Mathieu Van der Poel

Tadej Pogacar
Tadej Pogacar
05 aprile 2026 | 16.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tadej Pogacar trionfa per la terza volta in carriera nel Giro delle Fiandre oggi 6 aprile 2026, conquistando la seconda Classica monumento della stagione con partenza da Anversa e arrivo a Oudenaarde dopo 271 km. Lo sloveno della Uae team Emirates si impone in solitaria davanti all'olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech), che si stacca sull'ultimo passaggio sull'Oude Kwaremont a circa 20 km dal traguardo. A completare il podio il belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora Hasgrohe). Pogacar realizza anche la doppietta Sanremo-Fiandre nella stessa stagione, un'impresa riuscita solo a Eddy Merckx nel 1969 e nel 1975.

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"Ho ancora più motivazioni ora per andare alla Roubaix, mi godrò le pietre", dice il fuoriclasse puntando alla Parigi-Roubaix di domenica prossima, unica classica monumento che non ha mai vinto. "È stato una gara pazza, molto dura -spiega Pogacar-. Quando si è formato il gruppo davanti sono stato contento che tutti abbiano collaborato, è stato un bene per me. Non volevo che Remco Evenepoel rientrasse, so quanto è forte e sul finale avrebbe potuto fare qualcosa. Terza vittoria quest'anno? Non corro tanto, quando corro lo faccio per vincere. Oggi è andato tutto alla perfezione".

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