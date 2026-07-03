circle x black
Cerca nel sito
 

Portogallo-Croazia, Cristiano Ronaldo tra gol annullato e rigore segnato: cosa è successo

CR7 prima si vede cancellare un gol splendido, poi si riscatta dal dischetto

Cristiano Ronaldo - (Fotogramma)
Cristiano Ronaldo - (Fotogramma)
03 luglio 2026 | 02.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Prima un gol meraviglioso annullato, poi il rigore trasformato. Cristiano Ronaldo dalla delusione alla gioia in Portogallo-Croazia, nel match dei sedicesimi dei Mondiali. CR7 è il protagonista assoluto nella parte centrale della ripresa a Toronto. Il 41enne attaccante va a segno al 61' con una prodezza splendida. Lungo lancio dalla trequarti, Ronaldo doma il pallone con un controllo delizioso e supera Livakovic con un tocco morbido. Il fuoriclasse sta per esibirsi nella sua classica esultanza, ma la gioia viene cancellata dalla bandierina dell'assistente che segnala fuorigioco. Il Var certifica la posizione irregolare per pochi centimetri: 'colpa' della spalla.

Ronaldo può riscattarsi qualche minuto dopo. Il Var toglie, il Var dà. L'arbitro norvegese Eskas viene richiamato per l'abbraccio di Vlasic ai danni di Renato Veiga nell'area della Croazia su corner da destra. Per il direttore di gara è fallo e rigore. Ronaldo si presenta sul dischetto e spiazza Livakovic: CR7 esulta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
portogallo croazia mondiali 2026
Vedi anche
Lazio, migliaia di tifosi al corteo contro Lotito tra cori e bandiere - Video
Usa, a villa Taverna a Roma i festeggiamenti per il 4 luglio - Video
Massiccio attacco russo sull'Ucraina, i soccorsi a Kiev tra gli edifici distrutti - Video
Pierre Coffin: "I Minions tornano al cinema come non li avete mai visti" - Video
Le musiche del mondo di Tim Burton incantano Roma, l'esibizione di Danny Elfman - Video
Funerali agente morto durante inseguimento, applausi sulle note di 'Hallelujah' per Francesco Imprezzabile
New York, scalano Empire State Building per la pace e scatta la proposta di matrimonio - Video
Il Cardinale Parolin e il dolore per lo scisma dei Lefebvriani: "Riprenda il dialogo"
News to go
Fisco, le scadenze di luglio 2026: il calendario completo
Bucarest come Venezia, le immagini dopo la tempesta in Romania
Wimbledon, il parere del fisiatra: "Con campo in erba aumentano gli infortuni"
'Je So' Pazzo', ecco il trailer ufficiale del nuovo film su Pino Daniele


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza