circle x black
Cerca nel sito
 

Portogallo-Croazia 2-1, Var-show: 4 gol annullati, pareggio cancellato al fotofinish

Al 104' viene annullato il 2-2 realizzato da Gvardiol per un fuorigioco scovato in tv

Luka Modric
Luka Modric
03 luglio 2026 | 03.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un rigore e 4 gol annullati, compreso il potenziale pareggio al 104'. Succede di tutto in Portogallo-Croazia, match dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 vinto 2-1 dalla selezione lusitana. Il Var è protagonista nella ripresa con una serie di interventi e decisioni che lasciano il segno.

Al 65', sul risultato di 1-0 per la Croazia, l'arbitro Eskas viene richiamato per valutare la trattenuta di Vlasic ai danni di Renato Veiga nell'area croata: l'abbraccio al difensore portoghese è falloso, calcio di rigore. Il penalty viene trasformato da Cristiano Ronaldo, che cancella così la delusione subita qualche minuto prima e firma l'1-1.

Al 61' CR7 inventa uno stop meraviglioso su lungo lancio dalla trequarti e supera Livakovic con un tocco morbido. Ronaldo sta per esibirsi nella sua tipica esultanza quando vede la bandierina alta dell'assistente: fuorigioco confermato dal Var per pochi centimetri. Anche la Croazia fa i conti con il Var. Non serve la revisione delle immagini al 57' per annullare la rete di Matanovic, Vlasic parte in fuorigioco prima di servire l'assist al compagno. E' questione di centimetri, invece, la posizione irregolare di Sucic all'80': il Var cancella il gol.

E' nulla rispetto a quello che succede al 104', nell'ultimo disperato assalto della Croazia alla ricerca del pareggio. Pasalic devia il pallone verso Gvardiol, che in spaccata infila in rete per il 2-2. Il Var richiama ancora l'arbitro Eskas, spunta un tocco di Matanovic sul cross che dà inizio all'azione: Pasalic è in fuorigioco, ancora un gol annullato e il Portogallo fa festa: 2-1.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
portogallo croazia mondiali 2026
Vedi anche
Lazio, migliaia di tifosi al corteo contro Lotito tra cori e bandiere - Video
Usa, a villa Taverna a Roma i festeggiamenti per il 4 luglio - Video
Massiccio attacco russo sull'Ucraina, i soccorsi a Kiev tra gli edifici distrutti - Video
Pierre Coffin: "I Minions tornano al cinema come non li avete mai visti" - Video
Le musiche del mondo di Tim Burton incantano Roma, l'esibizione di Danny Elfman - Video
Funerali agente morto durante inseguimento, applausi sulle note di 'Hallelujah' per Francesco Imprezzabile
New York, scalano Empire State Building per la pace e scatta la proposta di matrimonio - Video
Il Cardinale Parolin e il dolore per lo scisma dei Lefebvriani: "Riprenda il dialogo"
News to go
Fisco, le scadenze di luglio 2026: il calendario completo
Bucarest come Venezia, le immagini dopo la tempesta in Romania
Wimbledon, il parere del fisiatra: "Con campo in erba aumentano gli infortuni"
'Je So' Pazzo', ecco il trailer ufficiale del nuovo film su Pino Daniele


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza