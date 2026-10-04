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Nations League, oggi Portogallo-Norvegia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Big match nella quarta giornata del torneo

Goncalo Ramos - Ipa/Fotogramma
Goncalo Ramos - Ipa/Fotogramma
04 ottobre 2026 | 06.52
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Big match in Nations League. Oggi, domenica 4 ottobre, il Portogallo ospita la Norvegia - in diretta tv e streaming - nella quarta giornata del torneo. La Nazionale lusitana deve fare i conti con il caso Cristiano Ronaldo, scoppiato proprio dopo la gara vinta contro quella scandinava, e arriva da tre vittorie consecutive, che gli hanno consegato il primato nel girone 4. La Norvegia invece è seconda a pari merito con la Danimarca e il Galles a quota 3 dopo la sconfitta rimediata proprio in Galles nell'ultimo turno.

Portogallo-Norvegia, orario e probabili formazioni

La sfida tra Portogallo e Norvegia è in programma oggi, domenica 4 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Goncalo Ramos, Joao Felix. All. Jesus

Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Aursnes; Odegaard, Berge, Berg; Nusa, Haaland, Schjelderup. All. Solbakken

Portogallo-Norvegia, dove vederla in tv

Portogallo-Norvegia sarà trasmesso in diretta televisivo e in esclusiva sui canali SkySport. La gara si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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