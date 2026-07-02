circle x black
Cerca nel sito
 

Premio Fair Play Menarini, Paganelli: "Da trent'anni celebriamo i valori delle vere vittorie"

Il membro del Board della Fondazione: "Oltre 80 medaglie olimpiche e mondiali tra i premiati". Su Bebe Vio: "Un esempio straordinario di resilienza e impegno"

Filippo Paganelli - (Adnkronos)
Filippo Paganelli - (Adnkronos)
02 luglio 2026 | 12.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Il Premio Internazionale Fair Play Menarini giunge al suo trentesimo anniversario: un lungo percorso durante il quale tanti campioni hanno raccontato le loro storie e, attraverso di esse, abbiamo potuto celebrare i valori che stanno dietro alle vere vittorie: l'etica, la lealtà, il rispetto dell'avversario e delle regole". Lo ha detto Filippo Paganelli, membro del Board della Fondazione Fair Play Menarini, parlando con i giornalisti a Firenze in occasione del 30° Premio Internazionale Fair Play Menarini. Questa sera si terrà la cerimonia di premiazione al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

"Quest'anno festeggiamo il 30esimo anniversario in grande stile, perché abbiamo davvero un panel di grandissimi campioni - ha sottolineato Paganelli -: oltre ottanta medaglie tra Olimpiadi e Mondiali, fuoriclasse del salto in alto come Armando Duplantis, del calcio come Diego Milito e Gianfranco Zola, Gregorio Paltrinieri per il nuoto, Bebe Vio, simbolo di resilienza oltre che di sport, e Achille Polonara, simbolo di forza e resilienza della pallacanestro italiana. Davvero tantissimi esempi che rendono grande questa celebrazione e ci accompagneranno nel nostro cammino futuro".

Paganelli ha ricordato che quelle premiate "sono tutte storie bellissime. Forse quella che mi ha colpito di più è proprio quella di Bebe Vio, perché ha affrontato un percorso che nessuno si aspetterebbe. Ha dimostrato una straordinaria forza di volontà e una grande capacità di reagire a ciò che le è accaduto. Lo ha fatto attraverso lo sport, vincendo tutto quello che poteva vincere, e oggi continua con la stessa dedizione aiutando le persone che, come lei, hanno incontrato difficoltà ad avvicinarsi allo sport a causa della disabilità".

Filippo Paganelli ha evidenziato che è "motivo di grandissimo orgoglio sapere che alle spalle della nostra Fondazione c'è un'azienda come Menarini, che fa della volontà di trasmettere valori uno dei propri punti di forza. E senza Menarini non esisterebbe la Fondazione Fair Play Menarini. Menarini crede profondamente in questi valori. I campioni sono esempi, perché oggi le giovani generazioni imparano soprattutto da ciò che vedono, sui social e in televisione. Senza esempi positivi sarebbe difficile trasmettere determinati insegnamenti. Celebrando chi sa vincere con umiltà ma anche perdere con dignità, facciamo capire che vincere è importante, ma lo è ancora di più il modo in cui si vince. Questo vale nello sport, ma anche nella vita, nel lavoro e nella quotidianità".

In una società che sembra sempre più segnata da odio e contrapposizione, è "importantissimo un messaggio come quello del fair play, anche oltre l'ambito sportivo - ha concluso Paganelli - Lo sport amplifica questi valori perché rappresenta una passione condivisa da tutti. Ma sono principi che ritroviamo nella vita di ogni giorno. Se ci fossero più fair play, più lealtà e più correttezza, probabilmente avremmo una cronaca meno drammatica di quella a cui assistiamo oggi".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fair Play Menarini premio sport valori etica lealtà
Vedi anche
Il Cardinale Parolin e il dolore per lo scisma dei Lefebvriani: "Riprenda il dialogo"
News to go
Fisco, le scadenze di luglio 2026: il calendario completo
Bucarest come Venezia, le immagini dopo la tempesta in Romania
Wimbledon, il parere del fisiatra: "Con campo in erba aumentano gli infortuni"
'Je So' Pazzo', ecco il trailer ufficiale del nuovo film su Pino Daniele
News to go
Legge elettorale, in maggioranza trattativa in salita su liste bloccate
Sal Da Vinci in lacrime, la dedica nel ricevere il Diploma honoris causa
News to go
Il turismo italiano perde 12,6 miliardi l'anno
L'aereo di carta più grande al mondo, da Pisa il Guinness dei primati - Video
Rettore Tor Vergata: "Due studi universitari durante il concerto di Ultimo"
Spider-Man: Brand New Day e la 'guest star' d'eccezione, c'è Messi nel nuovo video
Il salvataggio del cucciolo di daino, la mamma lo aveva smarrito - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza