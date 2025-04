La Ferrari torna in pista per il quarto appuntamento del Mondiale

Torna in pista la Formula 1. Oggi, sabato 12 aprile, vanno in scena le qualfiche del Gp del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025. La Ferrari va a caccia del riscatto dopo un inizio di stagione deludente, mentre la McLaren vuole allungare in testa alla classifica Costruttori e a quella Piloti, dove il primato di Lando Norris è insidiato da Max Verstappen, trionfatore a Suzuka nonostante i problemi della Red Bull.

Qualifiche Formula 1: orario e dove vederle

Le qualifiche del Gp del Bahrain di Formula 1 sono in programma oggi, sabato 12 aprile, alle ore 18. Le qualifiche, così come tutto il Mondiale, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e visibili anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.