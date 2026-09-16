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Oggi Max vs 100: orario e dove vederlo in tv

Il 4 volte iridato sfida cento piloti sui go-kart

Max Verstappen - Ipa/Fotogramma
Max Verstappen - Ipa/Fotogramma
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16 settembre 2026 | 14.37
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Max Verstappen contro 100 piloti, tutti al via su go-kart assolutamente identici a livello di prestazioni e con zavorre che verranno ‘settate’ per non dare alcun vantaggio ai partecipanti più leggeri. Oggi, mercoledì 16 settembre, andrà in scena questa gara che vedrà il quattro volte iridato in F1 chiamato alla rimonta. Il circuito di 2.5 km è stato ricavato tra quello classico di go-kart a Silverstone e un’estensione creata sfruttando parte del rettilineo Wellington e il tratto Brooklands-Luffield del circuito di F1. La gara durerà 30 giri. Nei primi 15 i 100 piloti potranno utilizzare una volta sola la ‘scorciatoia’ per rimettere le ruote davanti a quelle di Verstappen evitando l’eliminazione. Negli ultimi 15 sarà Verstappen a poter utilizzare questo stratagemma.

Max vs 100, orario

La sfida Max vs 100 si svolgerà a partire dall 18 a Silverstone, un circuito sinonimo di Formula 1, ma questa volta verrà trasformato per una gara di tutt’altro genere. Il tracciato è stato progettato appositamente per l’occasione dal direttore di gara e pilota francese David Terrien, noto progettista di kart e campione del mondo giovanile di karting.

Max vs 100, dove vederlo in tv

A Silverstone non saranno ammessi spettatori, l'evento sarà visibile in diretta su Disney+ e sull’app di Espn per gli abbonati a Espn Unlimited negli Stati Uniti.

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