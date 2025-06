Ennesimo record per Rafael Nadal. Anche dopo il ritiro, il fuoriclasse spagnolo continua a centrare primati. Stavolta, il merito è della sua racchetta. In particolare, quella usata nella finale del Roland Garros 2017 vinta in tre set contro Wawrinka, diventata la più cara di sempre. Quella leggendaria racchetta è stata venduta in un'asta di memorabilia a 157.333 dollari (circa 136mila euro), sulla piattaforma Prestige Memorabilia.

Ending Sunday at https://t.co/3yeJqcaaSF - Nadal's 2017 French Open final racket, phomatched to 27 dates! The most extensively photomatched racket to come to auction pic.twitter.com/eSoiuBNlsv — Prestige Memorabilia (@PrestigeMem) June 6, 2025

"Trovare una racchetta usata da Nadal in una finale Slam è una rarità - hanno spiegato gli organizzatori dell'asta -. Il 2017 è la stagione in cui Nadal torna a consacrarsi re della terra battuta. Questa racchetta è una reliquia che risale esattamente a quella campagna che ha segnato un'epoca". Il prezzo finale è anche il più alto mai pagato per un oggetto appartenuto al campione spagnolo.