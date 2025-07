La Juve torna in campo nel Mondiale per Club e oggi, martedì 1 luglio, affronta il Real Madrid negli ottavi del torneo. I bianconeri di Tudor arrivano alla sfida dopo la sconfitta per 5-2 nell’ultima partita del girone contro il Manchester City: il confronto con i Blancos di Xabi Alonso vale un posto nei quarti di finale. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Real Madrid-Juve in tv e streaming.

Real Madrid-Juve, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Real Madrid-Juve, in campo stasera alle 21 ora italiana:

Real Madrid (4-1-2-3) Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Tchouameni; Arda Guler, Bellingham; Valverde, Gonzalo Garcia, Vinicius. All.: Xabi Alonso.

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Alberto Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.

Real Madrid-Juve, dove vederla

La partita tra Juve e Real Madrid agli ottavi di finale del Mondiale per Club sarà visibile in diretta e in streaming (gratuitamente) su Dazn. La partita sarà visibile anche su Mediaset (Canale 5) e in streaming su Mediaset Infinity.