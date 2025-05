RiminiWellness 2025, GO fit investe nel futuro del well-being italiano

GO fit, gruppo internazionale attivo nel settore dello sport e del well-being, ha partecipato a RiminiWellness - il più importante appuntamento internazionale dedicato all'intero settore del wellness - confermando il proprio interesse strategico verso il mercato italiano e la volontà di contribuire alla crescita del benessere fisico e mentale nel Paese. L’azienda è intervenuta nel panel ufficiale “Italian capital, foreign investments and new expansions: is 2025 the year of revolution?” (29 maggio, Hall B3 – Fitness Arena), dedicato al ruolo degli investimenti esteri nel potenziare l’ecosistema italiano del benessere. In rappresentanza del gruppo, Javier Urbano, Country Manager Italia ha illustrato la visione e il modello GO fit: un approccio che integra innovazione, inclusione e impatto sociale, per generare valore concreto nelle comunità.

Durante l’incontro è stato ribadito l’impegno di GO fit a sviluppare in Italia una rete di centri di ultima generazione, ciascuno con un investimento medio di circa 20 milioni di euro, con l’obiettivo di offrire spazi accessibili, sostenibili e orientati alla salute pubblica. Il primo centro aprirà a Torino, nell’ex Mercato dei Fiori, con un progetto di riqualificazione urbana che rappresenta il primo tassello di un piano più ampio di radicamento locale.

“Il nostro investimento in Italia va oltre la semplice apertura di centri sportivi: vogliamo contribuire alla costruzione di un ecosistema del benessere che metta al centro le persone e generi valore per i territori. L’Italia è un Paese ricettivo, con una crescente cultura del movimento e un enorme potenziale per un modello come il nostro, che unisce accessibilità, innovazione e impatto sociale. Portiamo una visione a lungo termine: promuovere uno stile di vita sano e collettivo, che migliori la qualità della vita e rafforzi il tessuto sociale delle comunità,” ha dichiarato Javier Urbano, Country Manager Italia di GO fit.

GO fit, fondata in Spagna e già presente in altri Paesi europei, promuove un’idea di benessere che va oltre l’esercizio fisico: programmi sviluppati con basi medico-scientifiche, ambienti inclusivi, iniziative per il coinvolgimento attivo dei cittadini. Le strutture sono pensate per persone con esigenze e livelli differenti, senza barriere legate all’età o all’esperienza.

Con la partecipazione a RiminiWellness, GO fit conferma il proprio impegno a portare in Italia un nuovo modello di benessere, accessibile e sostenibile, in cui lo sport diventa strumento di coesione sociale e leva di sviluppo per i territori.