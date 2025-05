RiminiWellness 2025, Locatelli (Erbavita): "Sviluppato linea naturale che risponde a esigenze sportivi"

“Oltre ad essere il general manager di Erbavita, fuori dall'azienda sono un appassionato di Ultra Trail Running. Quando sono entrato in questa azienda ho fatto il possibile per trovare il matching tra una grande cultura e un profondo know how nell'ambito nutraceutico, che contraddistingue da sempre Erbavita, e le esigenze dello sportivo a tutto tondo, ma in particolar modo per gli sportivi di endurance e quindi sempre sfruttando tutto quello che la natura ci offre, abbiamo anche in questo caso cercato di sviluppare una linea che rispondesse sì alle moderne esigenze specialistiche degli sportivi, ma al tempo stesso fosse un'offerta più naturale possibile”. Lo ha detto Edoardo Locatelli, general manager Erbavita, in occasione della 19esima edizione di RiminiWellness, l’evento di Italian Exhibition Group leader su scala globale per la promozione dei sani stili di vita, pronto ad accogliere migliaia di appassionati, sportivi e professionisti provenienti da tutto il mondo con un’offerta completa per fitness, benessere, sport e sana alimentazione, in svolgimento giovedì 29 maggio a domenica 1 giugno presso la Fiera di Rimini.