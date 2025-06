Carlos Alcaraz fa un punto straordinario ma lo annulla da solo. Negli ottavi di finale del Roland Garros 2025, nel match vinto contro lo statunitense Ben Shelton, lo spagnolo campione in carica è stato protagonista di un gesto tecnico prodigioso all'inizio del secondo set e, subito dopo, ha dato una grande dimostrazione di correttezza.

Too much class from Carlitos, who gave the point to Ben Shelton after telling the chair umpire he did not have his racket in his hand when contact was made with the ball 👏#RolandGarros pic.twitter.com/ctCh7Lrrmq