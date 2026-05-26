Terza giornata di match al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 26 maggio, è il grande giorno del debutto di Jannik Sinner sulla terra rossa di Parigi, contro Clement Tabur. Il day 3 dello Slam parigino vedrà in campo anche la numero uno del ranking femminile Aryna Sabalenka, contro Jessica Bouzas Maneiro, e gli italiani Elisabetta Cocciaretto, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. In campo anche Coco Gauff e Felic Auger-Aliassime. Ecco tutti i match di oggi e dove vederli in tv e streaming.

Roland Garros, programma oggi

Ecco il programma di oggi, martedì 26 maggio, al Roland Garros:

COURT PHILIPPE-CHATRIER - dalle ore 12

[1] A. Sabalenka - J. Bouzas Maneiro (ESP)

A. Muller (FRA) - S. Tsitsipas (GRE)

[4] C. Gauff (USA) - T. Townsens (USA)

non prima delle 20:15

[1] J. Sinner (ITA) - [WC] C. Tabur (FRA)

COURT SUZANNE-LENGLEN - dalle ore 11

[WC] A. Walton (AUS) - [6] D. Medvedev

L. Siegemund (GER) - [16] N. Osaka (JPN)

[22] A. Kalinskaya - L. Boisson (FRA)

[4] F. Auger-Aliassime (CAN) - D. Altmaier (USAGER

COURT SIMONNE-MATHIEU - dalle ore 11

M. Cilic (CRO) - [WC] M. Kouame (FRA)

V. Kopriva (CZE) - [30] C. Moutet (FRA)

H. Vandewinkel (BEL) - [19] M. Keys (USA)

K. Birrel (AUS) - [5] J. Pegula (USA)

COURT 14 - dalle ore 11

[17] I. Jovic (USA) - A. Eala (PHI)

[Q] T. Faurel (FRA) - [16] V. Vacherot (MON)

[9] A. Bublik (KAZ) - Jan-Lennard Struff (GER)

[9] V. Mboko (CAN) - N. Bartunkova (CZE)

COURT 7 - dalle ore 11

[29] T. Griekspoor (NED) - M. Arnaldi (ITA)

[Q] L. Fruhvirtova (CZE) - E. Jacquemot (FRA)

A. Kalinina (UKR) - D. Parry (FRA)

S. Ofner (AUT) - [14] L. Darderi (ITA)

COURT 6 - dalle ore 11

D. Vekic (CRO) - [WC] A. Tubello (FRA)

[12] L. Noskova (CZE) - M. Sakkari (GRE)

C. Garin (CHI) - [18] L. Tien (USA)

[Q] J. Faria (POR) - D. Shapovalov (CAN)

COURT 8 - dalle ore 11

A. Tabilo (CHI) - K. Majchrzak (POL)

Match to be defined

A. Ruzic (CRO) - [Q] A. Krueger (USA)

J. Fearnley (GBR) - J. Manuel Cerundolo (ARG)

COURT 4 - dalle ore 11

Match to be defined

[Q] F. Diaz Acosta (ARG) - Z. Zhang (CHN)

COURT 5 - dalle ore 11

D. Galfi (HUN) - [Q] M. Sherif (EGY)

COURT 9 - dalle ore 11

[Q] C. Lu (USA) - M. Uchijima (JPN)

M. Landaluce (ESP) - [Q] Juan Carlos Prado Angelo (BOL)

[Q] E. Pridankina - O. Oliynykova (UKE)

COURT 12 - dalle ore 11

E. Navarro (USA) - J. Tjen (INA)

[30] A. Li (USA) - S. Zhang (CHN)

S. Baez (ARG) - R. Andres Burruchaga (ARG)

E. Quinn (USA) - F. Comesana (ARG)

COURT 13 - dalle ore 11

A. Popyrin (AUS) - Z. Svajda (USA)

[20] C. Norrie (GBR) - A. Daniel Vallejo (PAR)

[Q] A. Korneeva - E. Cocciaretto (ITA)

S. Waltert (SUI) - K. Siniakova (CZE)

Roland Garros, dove vedere match oggi

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.