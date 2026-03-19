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Roma-Bologna, vantaggio rossoblù con Rowe tra le proteste. Cos'è successo in Europa League

Il francese trova un gran gol, ma Gasperini e i suoi hanno da ridire con l'arbitro per un episodio a inizio azione

Rowe esulta dopo il gol - Fotogramma/IPA
Rowe esulta dopo il gol - Fotogramma/IPA
19 marzo 2026 | 21.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Bologna sblocca il ritorno degli ottavi di finale di Europa League oggi, giovedì 19 marzo, ma il gol di Rowe è accompagnato da una pioggia di proteste della panchina della Roma. Cos'è successo all'Olimpico? Il numero 11 rossoblù segna il gol del vantaggio nell'euroderby di coppa al minuto 22, con un gran destro all'incrocio dei pali. I giallorossi e il tecnico Gian Piero Gasperini protestano però per una trattenuta a inizio azione su Gianluca Mancini.

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Dopo il gol, check Var per valutare l'episodio ma tutto regolare sul gol del Bologna. Al minuto 32, il pari di testa di 'Ndicka rimette gli ottavi di Europa League in equilibrio.

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Roma Bologna Roma Bologna gol Rowe Europa League
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