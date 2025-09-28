circle x black
Cerca nel sito
 

Roma-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I giallorossi ospitano gli scaligeri nella quinta giornata di Serie A

La Roma - Ipa/Fotogramma
La Roma - Ipa/Fotogramma
28 settembre 2025 | 07.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Roma torna in campo in Serie A. I giallorossi affrontano oggi, domenica 28 settembre, l'Hellas Verona - in diretta tv e streaming - allo stadio Olimpico di Roma nella quinta giornata di campionato. La squadra di Gasperini è reduce dalla vittoria nel primo turno di Europa League, dove ha battuto il Nizza per 2-1 grazie ai gol di Mancini e Ndicka, e soprattutto quella nel derby con la Lazio in Serie A, deciso dal gol di Pellegrini. Quella di Zanetti invece, nell'ultima giornata di Serie A, ha pareggiato in casa con la Juventus, fermata sull'1-1.

Roma-Hellas Verona, orario e probabili formazioni

La sfida tra Roma ed Hellas Verona è in programma oggi, domenica 28 settembre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Orban, Giovane. All. Zanetti

Roma-Hellas Verona, dove vederla in tv

Roma-Hellas Verona sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
roma roma verona roma verona orario roma oggi roma verona oggi roma verona dove vederla tv
Vedi anche
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video
News to go
Global Math Summit 2025, Sardegna al centro del pensiero matematico mondiale
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza